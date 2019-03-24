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Afganistan'da hava saldırısında sivillerin öldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Afganistan'da hava saldırısında sivillerin öldüğü iddia edildi

KABİL (AA) - Afgan ve NATO kuvvetlerinin Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü iddia edildi.

Kunduz İl Şura Başkan Yardımcısı Safiullah Amiri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kunduz'un Taluka bölgesinde Afgan ve NATO kuvvetlerinin Taliban örgütüne yönelik ortak hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Amiri, saldırıda 14 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 sivilin yaralandığını iddia etti.

Amiri, hava operasyonunda çok sayıda Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Görgü tanıkları ise hava saldırısının sivil yerleşim yerlerine düzenlendiğini dile getirdi.

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Afganistan Kunduz

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