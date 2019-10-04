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Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da havan saldırısı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivilin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın Narah ilçesinde Taliban tarafından fırlatılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, bir sivilin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Maydan Vardak

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