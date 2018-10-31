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Afganistan'da Helikopter Kazası ve İntihar Saldırısı

31.10.2018 14:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da düşen askeri helikopterde bulunan en az 25 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kabil'deki intihar saldırısında da ölü sayısı en az 6 kişi oldu

Afganistan'da Helikopter Kazası ve İntihar Saldırısı

Üst düzey Afgan yetkilileri taşıyan Afganistan Ordu kuvvetlerine ait bir helikopter, Ferah bölgesi yakınlarında düştü. Kazada en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Amerika’nın Sesi’ne bilgi veren bölge yönetiminden yetkililer, İran sınırı yakınlarındaki Heart bölgesine komşu Anar Dara dağları yakınlarından kalkış yapan helikopterin, havalandıktan kısa bir süre sonra düştüğünü söylediler.

Batı Afganistan Güçleri Yardımcı Komutanı Nasir Mehri, Ferah geçici bölgesel yönetimi liderinin de hayatını kaybedenler arasında yer aldığını söyledi ve helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü belirtti.

Taleban tarafından yapılan açıklamadaysa helikopterin kendileri tarafından düşürüldüğü söylendi. Ancak bu bilgi henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Helikopter kazası dışında sabah saatlerinde, Afganistan’ın en büyük hapishanesinin giriş kapısında, bir intihar saldırısı gerçekleşti. Saldırıda ,en az 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İntihar bombacısı, Pul-e-Charkhi hapishanesinin kadın çalışanlarını taşıyan servis otobüsünü hedef aldı. Söz konusu hapishane, başkent Kabil’in doğusunda yer alıyor. Polis şefi yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında sivil halkın da olduğunu söyledi.

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