Afganistan'da Hoca Ömeri ilçesi hükümet güçlerinin eline geçti

KABİL (AA) - Bir senedir Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın Gazne vilayetinin Hoca Ömeri ilçesi, hükümet güçlerinin eline geçti.

Gazne Valiliği sözcüsü Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla Hoca Ömeri ilçesinin örgütten temizlendiğini söyledi.

Militanların, Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarını tahrip ettiğini kaydeden Nuri, ayrıca birçok bölgeye de mayın döşediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Nuri, Taliban üyelerinin bir yıl önce yaptığı saldırı sonucu Hoca Ömeri ilçe merkezinin kontrolünü ele geçirdiğini hatırlattı.

