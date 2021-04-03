HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganistan’da hükümet karşıtı protesto

Afganistan’da hükümet karşıtı protesto

03.04.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi taraftarları hükümeti protesto etti.Afganistan’ın başkenti Kabil’de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi üyeleri ve destekçileri sokaklara döküldü.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi taraftarları hükümeti protesto etti.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi üyeleri ve destekçileri sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin barış sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle istifa etmesini isteyen yüzlerce kişi ellerinde bayrak ve pankartlarla slogan atarak yürüyüşe geçti. Hikmetyar gösteride korumalı platformun arkasından yaptığı konuşmada, "Biz Afganistan’da barış istiyoruz. Yabancıların verdiği sözde durmalarını ve barış süreci içerisinde Afganistan’ı terk etmelerini istiyoruz. Ayrıca Afganistan’da herkes tarafından kabul gören bir hükümet kurulmasını ve şimdiki hükümetin tez zamanda gitmesi istiyoruz" dedi.
İstanbul’da gerçekleştirilmesi beklenen barış konferansında müzakere eden tarafları işaret eden Hikmetyar, "Toplantıda Afganistan’ı kör kuyulara sürüklememeleri için tüm ülkelerin söz vermesini isteyeceğiz ve onlara söyleyeceğiz ki Afganistan’da savaş için yaptıkları yatırımın, güçlendirdikleri terör örgütlerinin ve kurdukları savaş stratejilerini kaybettiklerini vurgulayacağız. Bu toplantıdan sonra Afganistan’a faydalı dost olmaları için söz vermelerini isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
Protestoculardan Ziyavullah ise, "İstanbul’daki toplantıdan Afganistan’ın barışa kavuşması için büyük bir beklentimiz var. Müzakere eden tarafların verdikleri sözlerde durmaları lazım ve inşallah bu toplantıdan sonra Afganistan kısa sürede barışa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı olduDoç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Karadeniz için korkutan gelişme: Yeni mutasyon olabilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.