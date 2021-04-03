Afganistan’da hükümet karşıtı protesto

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi taraftarları hükümeti protesto etti.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Gulbeddin Hikmetyar liderliğindeki Hizb-i İslami Partisi üyeleri ve destekçileri sokaklara döküldü. Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin barış sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle istifa etmesini isteyen yüzlerce kişi ellerinde bayrak ve pankartlarla slogan atarak yürüyüşe geçti. Hikmetyar gösteride korumalı platformun arkasından yaptığı konuşmada, "Biz Afganistan’da barış istiyoruz. Yabancıların verdiği sözde durmalarını ve barış süreci içerisinde Afganistan’ı terk etmelerini istiyoruz. Ayrıca Afganistan’da herkes tarafından kabul gören bir hükümet kurulmasını ve şimdiki hükümetin tez zamanda gitmesi istiyoruz" dedi.

İstanbul’da gerçekleştirilmesi beklenen barış konferansında müzakere eden tarafları işaret eden Hikmetyar, "Toplantıda Afganistan’ı kör kuyulara sürüklememeleri için tüm ülkelerin söz vermesini isteyeceğiz ve onlara söyleyeceğiz ki Afganistan’da savaş için yaptıkları yatırımın, güçlendirdikleri terör örgütlerinin ve kurdukları savaş stratejilerini kaybettiklerini vurgulayacağız. Bu toplantıdan sonra Afganistan’a faydalı dost olmaları için söz vermelerini isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

Protestoculardan Ziyavullah ise, "İstanbul’daki toplantıdan Afganistan’ın barışa kavuşması için büyük bir beklentimiz var. Müzakere eden tarafların verdikleri sözlerde durmaları lazım ve inşallah bu toplantıdan sonra Afganistan kısa sürede barışa kavuşacaktır" ifadelerini kullandı.

