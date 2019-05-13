Afganistan'da iftar saatinde peş peşe saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde iftar vakti peş peşe düzenlenen 4 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın en kalabalık yerlerinden Talaşi bölgesinde iftar saatinde peş peşe 4 bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını belirten Hogyani, yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

