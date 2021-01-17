Afganistan’da iki kadın hâkim öldürüldü

Söz konusu saldırı, Katar'da Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmelerinin yürütüldüğü sırada gerçekleştirilen son saldırı olarak kayıtlara geçti. Taraflar, barış görüşmelerine Ocak ayı başında yeniden başlamıştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, saldırıdan sorumlu olmadıklarını açıkladı.

Afganistan Yüksek Mahkemesi sözcüsü Ahmed Fahim Kavim, her iki kadının da Yüksek Mahkeme'de çalıştıklarını teyit ederken, öldürülen hâkimlerin kimliklerine ilişkin bilgi vermedi.

Mahkeme sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, saldırının kimliği belirsiz kişilerce Pazar günü kentin kuzeyinde düzenlendiği belirtildi. Saldırganların iki hâkimin bulunduğu araca ateş açtığı kaydedildi. Saldırıda sürücünün de yaralandığı belirtildi. Saldırı sırasında hâkimlerin işe gitmekte oldukları kaydedildi.

Son aylarda ülkede belirli kişileri hedef alan çok sayıda cinayet gerçekleşti. Afgan hükümeti, saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban ise cinayetlerin, barış sürecini baltalamak amacıyla hükümet tarafından sahnelendiğini savunuyor.

Öte yandan son aylarda Kâbil'de düzenlenen birçok saldırıyı IŞİD üstlenmiş bulunuyor. Söz konusu saldırılar arasında çoğu öğrenci, 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir saldırı da bulunuyor. Aynı zamanda Aralık ayında Afganistan'daki büyük ABD askeri üssünü hedef alan füze saldırılarını da IŞİD üstlenmişti. Söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmamıştı.

Afganistan'daki güvenlik sorunu, yargının ülkede hukuku uygulamaya koyması önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. 2019'da yayınlanan bir Birleşmiş Milletler raporu, ülkenin çeşitli yerlerinde düzenlenen saldırılarda 13 hâkim ve 19 savcının öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

AP,dpa / BÜ,EC

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