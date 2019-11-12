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Afganistan'da ikinci TÖMER şubesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

Afganistan'da ikinci TÖMER şubesi açıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Muhtar Kolejinin girişimi, Gazi Üniversitesinin desteğiyle "Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi" (TÖMER) açıldı.

Açılış törenine Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi Mehmet Kiraz, Muhtar Koleji Müdürü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Enis Aksüt ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, burada yaptığı konuşmada, Türkçe öğrenen gençlerin, Afganistan-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Türkiye'nin, en büyük kalkınma yardımı yaptığı ülkenin Afganistan olduğunu dile getiren Ertuğrul, bu yardımların başında da eğitim geldiğini belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, eğitimin, bir ülkenin kalkınması için çok önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, TİKA, TMV, Yunus Emre Enstitüsü ve diğer kuruluşlarıyla Afganistan'da birçok alanda yatırım yaptığını dile getiren Ertuğrul, Türkiye'nin bu yardımlarının gönülden gelerek yapıldığını vurguladı.

Ertuğrul, Afgan halkı arzu ettiği müddetçe Türkiye'nin desteğinin devam edeceğinin altını çizdi.

TÖMER'in ilk şubesi 2018'de ülkenin kuzeyindeki Mezarı Şerif kentinde açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan TÖMER

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