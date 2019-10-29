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Afganistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 07:51 | Son Güncelleme

Afganistan'da intihar saldırısı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Herat Emniyet Müdürü General Aminullah Amarhil, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Herat'ın Derb Hoş bölgesinde patlattığını belirtti.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amarhil, 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Amarhil, saldırganın hedefinde bölgede bulunan Şiilere ait bir tekke olduğunu ancak amacına ulaşamadığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat

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