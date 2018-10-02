Afganistan'da İntihar Saldırısı

Afganistan'ın doğu vilayetlerinden Nangarhar’da bir seçim mitingine intihar saldırısı düzenlendi.

13 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda en az 30 kişi de yaralandı.

Parlamentonun alt kanadı için düzenlenecek seçimler için kampanyalar geçen hafta başlamıştı. Saldırı, bağımsız milletvekili adayı Abdel Nasir Mohmand'in seçim mitingini hedef aldı.

Valilik sözcüsü, yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Milletvekili adayı Mohmand’ın kurtulduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak, Ningarhar vilayetinde hem Taleban hem IŞİD bağlantılı grupların etkin olduğu biliniyor.

Afganistan’da milletvekili seçiminin 20 Ekim'de yapılması planlanıyor. Ancak seçimlerin Taleban kontrolündeki bölgelerde yapılıp-yapılmayacağı hala belirsiz.

