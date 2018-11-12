Afganistan'da intihar saldırısı

Saldırı, Kabil'deki bir okulun yakınlarında yaşandı. İlk belirlemelere göre altı kişi öldü.Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı düzenlendi. Afgan İçişleri Bakanlığı intihar eyleminin, Kabil'in merkezinde bir lisenin yakınlarındaki kontrol noktasında gerçekleştiğini duyurdu.
Kabil'deki saldırıyı kimin gerçekleştirdiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İlk belirlemelere göre saldırı sonucu altı kişi öldü. Sekiz kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Patlamanın hedefinde bölgede düzenlenen bir gösterinin olabileceği bildiriliyor.
Taliban'ın Afganistan'daki azınlık gruplar arasında yer alan Hazaralara yönelik son dönemdeki saldırılarını protesto için aralarında üniversite öğrencilerinin de yer aldığı çok sayıda gösterici bugün Kabil'de toplanmıştı. Gösteriye katılanlar, Taliban'ın saldırıları karşısında Şii Hazaraların yoğun olarak yaşadığı Gazne ve Herat'a güvenlik güçlerinin gönderilmesini istiyor.
AFP,rtr/ÖA,BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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