Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde bir protesto sırasında düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üstüne yerleştirdiği bombayı, Celalabad'daki Seçim Komisyonu ofisi önünde gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını belirtti.
Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları ise saldırıda 4 kişinin öldüğünü öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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