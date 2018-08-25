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Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde bir protesto sırasında düzenlenen intihar saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın üstüne yerleştirdiği bombayı, Celalabad'daki Seçim Komisyonu ofisi önünde gösteri düzenleyen kalabalığın arasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Hogyani, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 4 kişinin öldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar

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