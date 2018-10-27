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Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Maydan Vardak Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hekmatullah Durani, saldırganın bomba yüklü araçla Maydan Vardak Polis Merkezi'ni hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 2 polis ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Durani, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Maydan Vardan Hastanesinden yapılan açıklamada ise 31 yaralanın hastaneye getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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