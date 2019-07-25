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Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

Kabil'de Maden Bakanlığı personelini taşıyan minibüsü hedef alan saldırıda 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir intihar eylemcisinin düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Sözcüsü Ferdous Faramarz, intihar eylemcisinin Maden Bakanlığı personelini taşıyan minibüsün önünde üzerindeki bombaları patlattığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını bildiren Faramarz, bombanın manyetik bir patlayıcı olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi ise yaşamını yitirenlerin bakanlık çalışanı olduğunu açıkladı.

Bu arada başkentin başka bir bölgesinde de patlama olduğu öğrenildi, ancak ölü ve yaralı sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi intihar saldırısı Kabil Emniyet Sözcüsü Ferdous Faramarz

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