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Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Afganistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, istihbaratçıları taşıyan araçlara yönelik düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırganının üzerine yerleştirdiği bombayı, Celalabad'ın 4. bölgesinden geçen istihbaratçıları taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 3 istihbaratçıyla, 2 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan Hogyani, 6 istihbaratçıyla, 15 sivilin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı, Taliban üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Celalabad intihar saldırısı Nangarhar

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