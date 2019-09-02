HABER

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Afganistan'da intihar saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 6 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi basına yaptığı açıklamada, saldırganın üzerindeki bombayı, Kunduz'un merkezindeki Sehderek bölgesinde toplanan güvenlik güçleri arasında patlattığını duyurdu.

Saldırıda 6 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini kaydeden Rahimi, aralarında sivillerin de bulunduğu 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda 21 güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
Silahtarağa Tüneli’nde bakım çalışması yapılacakSilahtarağa Tüneli’nde bakım çalışması yapılacak
'Ölümcül hastalığa"yakalanan kızının başucundan ayrılmayan annenin 'Farkındalık' mücadelesi'Ölümcül hastalığa"yakalanan kızının başucundan ayrılmayan annenin 'Farkındalık' mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kunduz

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.