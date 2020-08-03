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Afganistan'da IŞİD'in Bir Hapishaneye Başlattığı Saldırı Sürüyor

03.08.2020 12:55 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Celalabad şehrindeki bir hapishaneye yönelik Pazar akşamı başlayan silahlı saldırının halen sürdüğü belirtildi. Olayda şu ana kadar aralarında mahkumların da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı

Afganistan'da IŞİD'in Bir Hapishaneye Başlattığı Saldırı Sürüyor

Afganistan’ın Celalabad şehrindeki bir hapishaneye yönelik Pazar akşamı başlayan silahlı saldırının halen sürdüğü belirtildi. Olayda şu ana kadar aralarında mahkumların da bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı. Saldırının halen devam ettiği açıklamasını bölgesel yönetimin sözcüsü Ataullah Khogyani yaptı.

Hapishaneye yapılan saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi. Örgütü saldırıyı üstlendiğine dair açıklamayı, kendisine ait Amaq haber ajansı aracılığıyla yaptı.

Saldırı esnasında hapishanede kalana mahkumların da kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Sözcü Khogyani, kaçma girişiminde bulunan 700 civarında mahkumun da yeniden yakalandıklarını söyledi. Sözcü devam eden çatışmalarda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü ancak halen daha hapishane içerisinde militanlar olduğunu belirtii. Yetkililer hapishanede 1500 civarında mahkumun bulunduğunu belirtiyorlar.

Güvenlik yetkilileri, sivil can kayıplarının olmaması için olaya temkinli şekilde müdahale edildiğini ifade ediyorlar.

Çatışmada yaralanan kişilerin Nangarhar eyaleti hastanesine kaldırıldığı belirtiliyor.

Nangarhar, Afganistan’da IŞİD’in güçlü olduğu bilinen bölgelerden biri. Örgütün buradaki kolu Horasan adıyla biliniyor.

Taleban da saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı ve olayla kendilerinin hiçbir bağlantısının bulunmadığını duyurdu.

Amerika ve Taleban arasında varılan anlaşma uyarınca ABD askerleri Afganistan’dan çekilirken Taleban da terör örgütlerinin ülke içerisinde yuvalanmasına izin vermeyeceğini beyan etmişti.

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