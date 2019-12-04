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Afganistan'da Japon yardım kuruluşu çalışanlarına silahlı saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:20 | Son Güncelleme

Afganistan'da Japon yardım kuruluşu çalışanlarına silahlı saldırı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Japonya'ya ait bir yardım kuruluşunun aracına düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen kişilerin, Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) adında bir yardım kurumunda çalışanların aracına Celalabad şehrinde silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda söz konusu kurumda çalışan 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, PMS Başkanı Japon doktor Tetsu Nakamura'nın yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırganların bölgeden kaçtığını ve yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Japonya'nın Peace Medical Service (PMS) yardım kurumu, Nangarhar vilayetinde 2008 yılından beri su ve tarım yönetimi alanında faaliyet gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Japonya Nangarhar

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