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Afganistan'da Kadın Doğum Hastanesine Saldırıda Can Kaybı 24'e Çıktı

14.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yoğunlukla Şii’lerin yaşadığı Dashte Barchi bölgesindeki bir kadın doğum hastanesine yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi. Saldırı sonrası hastanede kalan ve tedavi gören çocuklar, Kabil’deki Atatürk Çocuk Hastanesi’ne sevk edildiler

Afganistan'da Kadın Doğum Hastanesine Saldırıda Can Kaybı 24'e Çıktı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yoğunlukla Şii’lerin yaşadığı Dashte Barchi bölgesindeki bir kadın doğum hastanesine yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Ölenlerden 16’sının anne, 2’sinin yeni doğmuş bebek ve diğerlerinin de sağlık çalışanları olduğu belirtiliyor. Saldırı sonucu en az 6 bebeğin annesini kaybettiği açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Aynı gün Nangarhar’da düzenlenen bir saldırıda da 32 kişi hayatını kaybetti. Taleban her iki saldırıda da sorumluluğu olduğu iddialarını reddederken gözler IŞİD terör örgütüne çevrildi.

Kadın doğum hastanesinin Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından hizmet verilen 100 yataklı bir hastane olduğu belirtiliyor. Saldırganların hastane binasına girerek içeriye el bombaları attıkları ve rastgele ateş açtıkları biliniyor. Yetkililer saldırganların çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

Hastanede kalan ve tedavi gören çocuklar Kabil’deki Atatürk Çocuk Hastanesi’ne sevk edildiler. Atatürk Çocuk Hastanesi Direktörü Dr. Hasan Kamil de olaya ilişkin yaptığı açıklamada “20 yıllık kariyerim boyunca böylesine vahşi bir saldırıya tanık olmadım” ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan bebek ve çocukların tedavilerine Atatürk Çocuk Hastanesi’nde devam ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü tarafından yapılan açıklamada saldırı anında hastanede bir doğumun gerçekleşmekte olduğu bu anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Örgüt “Afgan halkıyla her zamankinden daha fazla dayanışma içerinde olmaya devam edeceğiz” denildi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu Yöneticisi Deborah Lyons da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Kim yeni doğmuş bebeklere ve annelerine saldırır? Bunu kim yapar? Masumların en masumu bir bebek! Neden?” ifadelerini kullandı.

Saldırı bir süre önce Amerika ve Taleban arasında imzalanan Afganistan barış anlaşması konusundaki soru işaretlerini de bir kez daha gündeme getirdi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı bir açıklamayla ülkedeki saldırıları kınadı.

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