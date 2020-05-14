Afganistan'da Kadın Doğum Hastanesine Saldırıda Can Kaybı 24'e Çıktı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yoğunlukla Şii’lerin yaşadığı Dashte Barchi bölgesindeki bir kadın doğum hastanesine yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Ölenlerden 16’sının anne, 2’sinin yeni doğmuş bebek ve diğerlerinin de sağlık çalışanları olduğu belirtiliyor. Saldırı sonucu en az 6 bebeğin annesini kaybettiği açıklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Aynı gün Nangarhar’da düzenlenen bir saldırıda da 32 kişi hayatını kaybetti. Taleban her iki saldırıda da sorumluluğu olduğu iddialarını reddederken gözler IŞİD terör örgütüne çevrildi.

Kadın doğum hastanesinin Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü tarafından hizmet verilen 100 yataklı bir hastane olduğu belirtiliyor. Saldırganların hastane binasına girerek içeriye el bombaları attıkları ve rastgele ateş açtıkları biliniyor. Yetkililer saldırganların çıkan çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

Hastanede kalan ve tedavi gören çocuklar Kabil’deki Atatürk Çocuk Hastanesi’ne sevk edildiler. Atatürk Çocuk Hastanesi Direktörü Dr. Hasan Kamil de olaya ilişkin yaptığı açıklamada “20 yıllık kariyerim boyunca böylesine vahşi bir saldırıya tanık olmadım” ifadelerini kullandı.