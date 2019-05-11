Afganistan'da Kadın Gazeteciye Suikast

Afgan yetkililer, ülkenin tanınmış eski televizyon habercilerinden biri olan kadın gazeteci Mena Mangal’ın vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Raimi, yaptığı açıklamada Mena Mangal’ın Kabil’in 8. Bölgesi olarak bilinen yerde sabah saat 07.20’de vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Kabil’deki Karte Naw pazar alanı yakınında olaya tanık olan esnaf, motosikletli iki kişinin kadın gazeteci Mangal araç beklerken ona yaklaştıklarını ve ateş açtıklarını anlattı.

Görgü tanıkları motosikletteki saldırganın önce insanları dağıtmak için dört el havaya ateş açtığını daha sonra da iki el Mangal’a ateş ederek onu göğsünden vurduğunu söyledi.

Mangal’ın yakınları, kadın gazetecinin Afganistan’da Parlamento’nun alt kanadındaki kültür danışmanlığı görevi için ofise gitmek üzere bölgede araç beklediğini ve bu sırada vurulduğunu doğruladı.

Ariana Haber Ajansı tarafından yayınlanan fotoğraflarda da Mangal, yerde yüzüstü şekilde kanlar içerisinde yatarken görülüyor.

Mangal 20 yıldan fazla bir süre ülkedeki özel kanallardan biri olan Ariana’da sunuculuk yaptı. Ayrıca Peştu dilinde yayın yapan Lamar Kanalı’nda ve Shamshad TV’de çalıştı.