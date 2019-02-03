Afganistan'da kadınlar ortalama altı çocuk doğuruyor

KABİL (AA) - Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, ülkesindeki kadınların ortalama altı çocuk doğurduğunu söyledi.

Bakan Firuz, başkent Kabil'de bir konferansta yaptığı konuşmada, Afganistan'ın dünya çapında en yüksek doğurganlık oranına sahip olduğunu belirtti.

Yüksek doğurganlık oranının ülke nüfusunun artmasına neden olduğunu ifade eden Firuz, ülke nüfusunun her yıl yüzde 2,3 arttığını kaydetti.

Bakan Firuz, bu gidişle gelecek 24 yılda ülke nüfusunun iki kat artarak 60 milyon civarında olacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Ekonomik sorunların yaşandığı ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu halde ülkede nüfusun büyümesinin endişe verici olduğunu dile getiren Firuz, doğum oranının yükselmesinin anne ölümlerinin artmasına da neden olduğunun altını çizdi.

Firuz, anne ölümlerinin önüne geçmek için doğuma ara verilmesi gerektiğini, bu konuda bakanlık olarak bilgilendirme programları düzenlediklerini aktardı.

Sağlık Bakanlığının hazırladığı son rapora göre, 2018 yılında bir yaşın altındaki her bin çocuktan 91'i çeşitli nedenlerden hayatını kaybetti.

