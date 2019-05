"Afganistan'da kalıcı barış için tüm etnik gruplar sürece dahil edilmeli"

"Batı öyle bir ortam oluşturdu ki Afganistan halkı 'bize yardım edin' diyerek Batılı güçleri ülkelerine çağırmak zorunda kaldı." diyen Şehrani, şu anda Afganistan’da hükümetin, anayasanın, güvenliğin ve ekonominin tamamının Amerika’ya bağımlı olduğunu vurguladı.

- "Siyasi çatışmaların her zaman çözümü vardır"

Afgan toplumunun kendisine iyi bir ekonomik hayat, demokrasi, barış ve istikrar sözü veren Batı'yı ve Amerika'yı büyük beklentilerle karşıladığını belirten Şehrani, Batı'nın hiçbir vaadini yerine getirmediğini ve Afgan toplumuna demokrasi yerine "demokrasinin kısa bir klibini" gösterdiğini ifade etti.

Şehrani, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerindeki her çatışmayı dine atfeden batı zihniyetinin, çözüm yollarını tıkayarak, bölgeyi çözümsüzlüğe sürüklediğine işaret ederek, "Amerika gittiği her yerde çatışmaları çözeceğinden bahsediyor. Bugüne kadar hangi çatışmayı çözebildi? Yaptıkları tek şey, çözüm bahanesiyle müdahil olduğu her çatışmayı 'dini çatışma' olarak tanımlayıp İslamı suçlamak. Oysa hepimiz biliyoruz ki tüm bunlar siyasi bir oyun. 'Dini çatışma' kavramını bilinçli olarak kullanıyorlar çünkü siyasi çatışmaların her zaman çözümü vardır ancak dini çatışmaların çözümü çok zordur. Böylece çözümlerin yolunu tıkayarak ülkeleri sonu gelmeyen savaşlara sürüklüyorlar." diye konuştu.