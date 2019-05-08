"Afganistan'da kalıcı barış için tüm etnik gruplar sürece dahil edilmeli"

GAZİANTEP (AA) - BÜŞRANUR BEGÇECANLI - ABD'nin Indiana Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Merkezi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazif Şehrani, ABD gözetiminde gerçekleşen Afganistan barış görüşmelerine ilişkin, "Afganistan'da kalıcı bir barış için tüm etnik gruplar barış sürecine dahil edilmeli ve hakları yasalar tarafından güvence altına alınmalı." dedi.

Afganistan vatandaşı olan Şehrani, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Gaziantep'te, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban yetkilileri ve Afgan hükümeti arasında ABD gözetiminde yürütülen barış görüşmelerinden umutlu olmadığını söyledi.

Afganistan halkının 40 yıldır savaş acısı çektiğini ve çok yorulduğunu ifade eden Şehrani, "Bu bizim savaşımız değil, dış güçlerin savaşı. Ne ABD temsilcisi Halilzad'ın ne de Trump'ın barışı getirebileceğine inanmıyorum. Zira ne çatışan taraflar ne de gözlemci taraf kendi çıkarlarından vazgeçer." dedi.

Şehrani, olası bir anlaşmanın Afganistan halkı yararına olmayacağını savunarak, şöyle devam etti:

"Trump 2020 seçimlerine 'Amerika'nın en uzun savaşını bitirdim' diyerek girmek istiyor. Ayrıca Afganistan'a ABD eliyle gelecek bir barış, Trump'a Nobel Barış Ödülü'nü kazandırabilir. Görüşmeler için Halilzad'ın seçilmesi önemli çünkü kendisi Taliban'ın eski savunucularından. Bu nedenle Taliban ile Afgan hükümeti arasında bir köprü kurabileceği düşünülüyor. Anlaşma olursa Afganistan için yararlı bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Ülkede başka bir Taliban istemiyoruz. Taliban Afgan kadınları için bir felaketti ayrıca Peştunlar ve diğer etnik gruplar arasındaki ayrılıkları körükleyerek, ülkeyi savaşa sürüklediler. Kimsenin kimseye güveninin kalmadığı bir ortamda insanlar kendi ırkından, kabilesinden olanların yanında yer almaya meyillidir. Bu meyil de kimliklerin siyasileşmesine, ön yargının ve ayrımcılığın artmasına sebep oldu. 2004’te Afganistan’a dayatılan ve demokratik olmayan yollarla tüm gücü bir kişiye veren anayasanın artık bir hükmü kalmadı."