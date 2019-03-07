Afganistan’da Kameralara Yansıyan Saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir tören sırasında gerçekleşen bombalı saldırıda en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.

Patlamalar sırasında tören alanında Afganistan’ın eski devlet başkanı Hamid Karzai’yle, ülkenin icra başkanı Abdullah Abdullah da bulunuyordu. İki ismin de saldırıda yara almadığı kaydedildi.

Daha önceki açıklamalarda saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Yetkililer, patlamanın nedeninin havan topları olduğunu aktardı ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Törende 1995 yılında Taliban tarafından öldürülen Abdul Ali Mazari anılıyordu.

Kabil’de büyük bir konferans salonunda düzenlenen törende yüzlerce kişi bulunuyordu. Görgü tanıkları en az dört patlamanın gerçekleştiğini ve içinde bulundukları binanın patlamaların şiddetiyle sarsıldığını belirtti.

Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi. Gruba bağlı bir internet sayfasında yer alan mesajda, ‘üst düzey hükümet yetkililerinin katıldığı bir Şii kutlamasının’ hedef alındığı belirtildi.