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Afganistan’da Kamu Koruma Birimi Kuvvetlerine saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Afganistan’da Kamu Koruma Birimi Kuvvetlerine Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı.Afganistan’ın doğusunda bulunan Paktiye vilayetinde Taliban tarafından yerel saatle 05.30 sıralarında Kamu Koruma Birimi Kuvvetlerine saldırı düzenlendi.

Afganistan’da Kamu Koruma Birimi Kuvvetlerine saldırı: 3 ölü

Afganistan’da Kamu Koruma Birimi Kuvvetlerine Taliban tarafından gerçekleştirilen saldırıda 3 asker hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı.
Afganistan’ın doğusunda bulunan Paktiye vilayetinde Taliban tarafından yerel saatle 05.30 sıralarında Kamu Koruma Birimi Kuvvetlerine saldırı düzenlendi. Paktia Valisi Halim Fidai, “Aralarında askeri bir araca yerleştirilen patlayıcı ile 2 intihar saldırganı üs binası yakınında patlatıldı. İki saldırgan ise üs binasına girmeyi başardı ancak çatışma sırasında öldürüldü. Olayda maalesef 3 Kamu Koruma Kuvvetlerine bağlı asker şehit oldu ve 6 asker de yaralandı” dedi.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise saldırının önce bomba yüklü araç, ardından da intihar eylemcileri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Afganistan İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Koruma Birimi Kuvvetleri, altyapı, tesisler ve inşaat projelerinin korunması amacıyla güvenlik hizmetini sağlıyor.

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