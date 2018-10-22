Afganistan'da kaos ve şiddetin gölgesinde genel seçimler

Çok sayıda kişi saldırılarda hayatını kaybetti. Teknik sorunların sorunlara yol açtığı seçimin resmi sonuçları Kasım ayında açıklanacak.Afganistan'daki genel seçimler, organizasyondaki kaos ve çok sayıda ölüme yol açan saldırıların gölgesinde geçti. Resmi açıklamalara göre radikal dinci grupların seçim merkezlerine yaptıkları saldırılar sonucunda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi de yaralandı.

Seçim sonuçlarının kendilerine yönelik mücadeleyi güçlendireceğini bilen radikal İslamcı Taliban örgütü, seçimin boykot edilmesini istemiş ve aksi takdirde saldırılar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Taliban tehdidini yerine getirerek en az 10 vilayetteki seçim merkezine saldırdı. Sandığa gidenlere roket ve havan mermileriyle saldıran radikal örgüt birçok yere bomba yerleştirdi ve canlı bombalar kullandı.

Ancak saldırılara rağmen Afganlar oy vermek için saatlerce beklemeyi göze aldı. Seçim kurulu Pazar gününe kadar uzatılan seçimde 3 milyon Afgan'ın oy kullandığını duyurdu. 250 milletvekilliği için 2 bin 500 aday çekişti.