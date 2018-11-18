HABER

Afganistan'da kaymakam ve emniyet müdürü öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da kaymakam ve emniyet müdürü öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayetinin Baraki Barak ilçesi kaymakamı ve emniyet müdürünün, bombalı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Logar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şahpur Ahmadzey, Logar'ın Şir Dervaza bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Baraki Barak ilçesi Kaymakamı Ainuddin Han ile ilçe Emniyet Müdürü Azizul Rahman'ı taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Ahmadzey, saldırıda kaymakam ile emniyet müdürünün yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

PARTNERİlk kez göreceksiniz! İşte uçağın düşüş anlarıİlk kez göreceksiniz! İşte uçağın düşüş anları
Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!
CHP'li Bircan hayatını kaybetti (2)CHP'li Bircan hayatını kaybetti (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan logar

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

ABD basınından bomba iddia! Kaşıkçı'nın dini nikahlı eşi ortaya çıktı

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Kate Upton anne oldu! İşte bebeği

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

Okul tuvaletinde iğrenç olay! 8 erkek öğrenci bir olup...

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Beyoğlu'nda evine çağırdığı kadını bıçakladı!

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye YPG tepkisi

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

Hz. Ali'nin Zülfikar'la kestiği rivayet edilen kayaya defineciler dadandı

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

AK Partili vekilden Yeni Şafak'ın haberine tepki: Adalet hepimize lazım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.