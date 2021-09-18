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Afganistan'da kız öğrencilerin okullarına dönmesine izin yok

18.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokulların eğitime devam edeceğini belirten Taliban, erkek öğretmen ve öğrencilere okullara dönme çağrısı yaptı.

Taliban’ın çağrısında kız öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararının ardından Kabil’i ele geçirerek ülkede iktidarı devralan Taliban, yaptığı açıklamada, ortaokulların yeniden açıldığını belirterek "tüm erkek öğrencileri ve öğretmenleri" yeniden okula gitmeye çağırdı. Radikal İslamcı örgütün çağrısında, kadın öğretmenler ve öğrencilere ilişkin bir ifade ise yer almadı.

Afganistan’da 13-18 yaş grubunun öğrenim gördüğü ortaokullarda genellikle kız ve erkek öğrencilere ayrı eğitim veriliyordu. Pandemi nedeniyle dönem dönem öğrenime ara verilmek zorunda kalınmış, Taliban’ın iktidarı ele geçirmesinin ardından da okullar, ilk etapta kapatılmıştı.

İlkokullarda ise öğrenime yeniden başlanmış, bazı kadın öğretmenler de görevlerine dönmüştü. Taliban, kadınların özel üniversitelere girişine prensipte izin verse de oldukça katı kıyafet ve hareket kısıtlamalarını şart koşuyor.

Kadın Bakanlığı yerine ''Ahlak Bakanlığı''

Taliban’ın 1996 yılından 2001’deki ABD işgaline kadar süren ilk iktidarı boyunca kadınlar kamusal yaşamdan radikal biçimde soyutlanmıştı. Yalnızca bir erkeğin refakatinde evden çıkma izni bulsan kadınlar, sokakta yalnız dolaştıkları tespit edilirse kırbaçlanma cezasıyla karşı karşıya kalabiliyordu.

Taliban, ikinci iktidar döneminde kadınların haklarını gözeteceğini duyurmuş ve daha ılımlı bir şeriat anlayışını benimseyeceklerinin sinyallerini vermişti. Diğer yandan kadınlara "kendi güvenlikleri için" cinsiyet ayrımı uygulaması sağlanana kadar evlerine gitmeleri ve işe gelmemeleri talimatı verilmişti.

Taliban, Kabil’deki Kadın İşleri Bakanlığı’nın adını da "Ahlak Bakanlığı" olarak değiştirmişti. Benzer bir kurum, örgütün ilk iktidar döneminde kadınların kırbaçlanması gibi eylemlerden sorumluydu.

AFP/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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