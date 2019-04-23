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Afganistan'da kömür madeninde grizu patlaması: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 07:59 | Son Güncelleme

Afganistan'da kömür madeninde grizu patlaması: 7 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Sul Bala ilçesinde, bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 7 madenci hayatını kaybetti.

Samangan Valiliği Sözcüsü Siddik Azizi, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Dehene-i Tur mevkisindeki kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 7 madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Aynı ilçede, yaklaşık iki hafta önce başka bir kömür madeninde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada da 6 madenci hayatını kaybetmişti.

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