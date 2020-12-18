Afganistan'da Kur'an Okunan İbadethaneye Bombalı Saldırı

Afganistan’da bir ibadethanede Kur’an okunması sırasında meydana gelen patlamada, en az 15 kişi hayatını kaybetti 20 civarında kişi de yaralandı. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ölen ve yaralananlar arasında çocukların da bulunduğu belirtildi.

Patlamanın Gazni eyaletindeki bir ibadethanede meydana geldiği belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Son dönemde Afganistan’da sivillere ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda artış görülüyor.

ABD ve Taleban Şubat ayında, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilmesi, Taliban'ın da terör örgütlerinin Afganistan'da yuvalanmasına izin vermemesi karşılığından ateşkes anlaşması imzalamışlardı.

