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Afganistan'da Kurban Bayramı coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

Afganistan'da Kurban Bayramı coşkusu

KABİL (AA) - Afganistan'da halk, Kurban Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı Afganistan'da bugün başlayan Kurban Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere pek çok yerde camilere akın etti. Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Ravza-i Şerif Camisi'ne akın etti.

Namaz öncesi halka hitap eden Belh Vali Yardımcısı Şucauddin Şuca, Afganistan'da her gün kan akıtıldığını belirterek, Afganistan halkının savaştan bıktığını ve herkesin barışa ihtiyacının olduğunu söyledi.

Şuca, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ateşkes çağrısına Taliban'dan olumlu yanıt beklediklerini söyledi.

Savaşın sonunun hüsran olduğunu dile getiren Şuca, amaca ulaşmanın tek yolunun, müzakere olduğunu kaydetti.

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası dışarı çıkan Afgan halkı, geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katıldı.

Binlerce Afgan'ın katıldığı bayram namazının ardından halk kurbanlarını kesti.

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Afganistan

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