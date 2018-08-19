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Afganistan’da Kurban Bayramı İçin Ateşkes

19.08.2018 20:46 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin kuzeyindeki Gazne’de Taleban’la günlerdir süren mücadelenin ardından Kurban Bayramı nedeniyle Pazartesi’den itibaren ateşkes ilan etti

Afganistan’da Kurban Bayramı İçin Ateşkes

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin kuzeyindeki Gazne’de Taleban’la günlerdir süren mücadelenin ardından Kurban Bayramı nedeniyle Pazartesi’den itibaren ateşkes ilan etti.

Taleban kaynakları örgütün liderlerinin de bayram boyunca dört gün sürecek bir ateşkese olumlu baktıklarını bildirdi ancak son onayı Şeyh Heybetullah Akundzade’nin vermesi bekleniyor.

Örgüt yüzlerce tutukluyu da serbest bırakacağını kaydetti, ancak ayrıntı vermedi.

Afganistan’ı Taleban iktidarından temizlemek için 2001’de ABD liderliğinde yapılan müdahalenin ardından Kabil hükümeti ve NATO son dönemde Taleban’a karşı mücadeleyi arttırmıştı.

Ateşkes haberleri ülkenin kuzeyindeki Faryab vilayetinde meydana gelen çatışmaların ardından geldi. İçişleri Bakanlığı’na göre Taleban, Bilçirag ilçesinin bir kısmında kontrolü ele geçirdi ve hükümete bağlı birliklerden 50 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bu ay Gazne’de beş gün boyunca devam eden çatışmalarda en az 150 asker ve 95 sivil hayatını kaybetti. ABD destekli Afgan askerleri geçen hafta isyancıları bölgeden çıkartmayı başardı.

Sivil ölümler arttı

Birleşmiş Milletler Afganistan’da bin 600 sivilin yılın ilk altı ayında patlama, intihar saldırısı ve çatışmalarda hayatlarını kaybettiğini bildirdi. Bu son on yılda görülen en yüksek sivil ölüm oranına işaret ediyor.

Gani ateşkesin Pazartesi günü başlayacağını ve Taleban’ın da saygı gösterdiği sürece devam edeceini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden üst düzey bir yetkili ise ateşkesin üç ay boyunca süreceğini ve yalnızca Taleban üyelerini kapsayacağını belirtti.

Taleban toprakların yüzde 40’ını kontrol ediyor

2014’te yabancı birliklerin Afganistan’dan ayrılmasıyla Taleban yavaş yavaş mevzi kazanmaya devam ediyor. Örgüt şu anda ülke topraklarının yüzde 40’ını kontrol ediyor.

Gani’nin ateşkes açıklaması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından da memnuniyetle karşılandı. Stoltenberg, ‘‘Taleban’ı Afgan halkını düşündüğünü göstererek ateşkese uyması konusunda destekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

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