Afganistan’da Mahkum Takası Tamamlandı Sıra Müzakerelerde

Afganistan'daki yetkililer, yaklaşık 400 Taleban mahkumundan oluşan son grubun serbest bırakıldığını açıkladı. Uzun süre tıkanan takasın sonuçlanmasıyla, Afgan hükümeti ve Taleban arasında ABD'nin arabuluculuğunda barış görüşmelerinin başlatılması için zemin oluştu.
Esir değişiminin sonuçlandığını açıklayan Afgan hükümet sözcüsü Cavit Faysal, küçük bir mahkum grubunun akıbetinin henüz netleşmediğini belirtti. Sözcü, bazı Batı ülkelerinin yabancı vatandaşlara yönelik ölümcül saldırılarda rol alan bazı mahkumların serbest bırakılmasına karşı çıktığını kaydetti.
Faysal, "Diplomatik çabalar sürüyor. Doğrudan görüşmelerin en kısa sürede başlamasını bekliyoruz" dedi.
Bu arada Kabil'deki yetkililer, aralarında siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, kadınların ve hükümet yetkililerinin de yer aldığı bir ulusal barış müzakeresi ekibinin, Taleban ile görüşmelere başlamak üzere Katar'ın başkenti Doha’ya uçacağını bildirdi.
Taleban’ın müzakere heyeti de Doha’da bulunuyor. Afganistan içi müzakereler olarak bilinen diyaloğun ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de, bazı haberlerde görüşmelerin 5 Eylül Cumartesi günü bile olabileceği yönünde iddialar yer aldı.
Taleban kaynakları ayrıca esir aldıkları 1.000'den fazla hükümet gücü karşılığında 5.000 mahkumun Afgan hapishanelerinden serbest bırakıldığını da doğruladı. Ancak yedi Taliban esirinden oluşan bir grubun Doha'ya nakledileceğini ve Katar hükümetinin gözetimi altında tutulacağını da kabul ettiler.
Taleban sözcülerindense, VOA'in son gelişmelerle ilgili yorum taleplerine yanıt gelmedi.
ABD-Taleban anlaşması
Barış görüşmeleri, yaklaşık 20 yıldır süren Afgan savaşını sona erdirmeyi amaçlayan tarihi ABD-Taleban anlaşmasını izliyor.
29 Şubat'ta Doha'da imzalanan anlaşma, Afgan hükümetinin ve Taleban'ın, Amerika ve müttefik kuvvetlerinin çekilmesi sonrası, ülkeyi yönetmek için kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için müzakere etmesini şart koşuyor.
Trump yönetimi, anlaşmanın imzalanmasından bu yana ABD kuvvetlerinin sayısını yaklaşık 13.000'den 8.600'e düşürdü ve yetkililer "şartlara dayalı" geri çekilmenin 2021'in ortalarına kadar Afganistan'dan tüm Amerikan askerlerinin çıkarılmasını öngördüğünü belirtiyor.
Taleban bunun karşılığında terörizmle mücadele ve yıllardır süren düşmanlıkların sona erdirilmesi için diğer Afgan gruplarla siyasi uzlaşma taahhüdünde bulundu.
Pakistan'ın rolü
ABD-Taleban görüşmelerinin tesisinde önemli rol oynadığı kabul edilen komşu Pakistan'daki liderler ise teklif edilen Afganistan içi müzakerelerin uzun ve sinir bozucu bir süreç olabileceği konusunda uyarıyor.
Pakistan Başbakanı İmran Han Perşembe günü Al Jazeera kanalına verdiği demeçte, "Afganistan'da 19 yıl süren bu savaş toplumda öyle bölünmelere yol açtı, o kadar çok kan döküldü ki, bu ütopyaya aniden inanıp bir araya gelineceğine ve barış olacağına inanmak zor. Korkarım bu çok karmaşık bir durum" dedi.
Han, "Bu savaş ne kadar uzun sürdüyse, rekabet, nefret ve bölünmeler o kadar fazla oldu ve tüm düşmanların masaya oturması da o kadar zorlaştı. Ancak Afganistan'da barışa ve siyasi çözüme en yakın olduğumuz yer de burası. Bu gerçekten bir mucize. Bunun olması için dua ediyoruz" diye konuştu.
Pakistan'ın Taleban isyanını gizlice desteklediği ve militanlarını barındırdığı yönündeki iddialar, İslamabad'ın Kabil ve Washington ile ilişkilerinde çalkantıya neden oluyordu.
Han ise hükümetinin isyancılar üzerindeki nüfuzunu Taleban’ı barış görüşmelerinde masaya getirmek için kullandığını söyledi. Bu çabanın Pakistan'ın ABD ile ilişkilerinin düzelmesini sağladığını savunan Han, "Şu anda ABD ile ilişkilerimizin belki de en iyi dönemini yaşıyoruz çünkü Afganistan'da barışın ortaklarıyız. Birkaç yıl önce bu kadar iyi bir ilişkimiz yoktu" ifadelerini kullandı.