Afganistan’da Mahkum Takası Tamamlandı Sıra Müzakerelerde

Afganistan'daki yetkililer, yaklaşık 400 Taleban mahkumundan oluşan son grubun serbest bırakıldığını açıkladı. Uzun süre tıkanan takasın sonuçlanmasıyla, Afgan hükümeti ve Taleban arasında ABD'nin arabuluculuğunda barış görüşmelerinin başlatılması için zemin oluştu. Esir değişiminin sonuçlandığını açıklayan Afgan hükümet sözcüsü Cavit Faysal, küçük bir mahkum grubunun akıbetinin henüz netleşmediğini belirtti. Sözcü, bazı Batı ülkelerinin yabancı vatandaşlara yönelik ölümcül saldırılarda rol alan bazı mahkumların serbest bırakılmasına karşı çıktığını kaydetti. Faysal, "Diplomatik çabalar sürüyor. Doğrudan görüşmelerin en kısa sürede başlamasını bekliyoruz" dedi. Bu arada Kabil'deki yetkililer, aralarında siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, kadınların ve hükümet yetkililerinin de yer aldığı bir ulusal barış müzakeresi ekibinin, Taleban ile görüşmelere başlamak üzere Katar'ın başkenti Doha’ya uçacağını bildirdi. Taleban’ın müzakere heyeti de Doha’da bulunuyor. Afganistan içi müzakereler olarak bilinen diyaloğun ne zaman başlayacağı henüz bilinmese de, bazı haberlerde görüşmelerin 5 Eylül Cumartesi günü bile olabileceği yönünde iddialar yer aldı.

Taleban kaynakları ayrıca esir aldıkları 1.000'den fazla hükümet gücü karşılığında 5.000 mahkumun Afgan hapishanelerinden serbest bırakıldığını da doğruladı. Ancak yedi Taliban esirinden oluşan bir grubun Doha'ya nakledileceğini ve Katar hükümetinin gözetimi altında tutulacağını da kabul ettiler. Taleban sözcülerindense, VOA'in son gelişmelerle ilgili yorum taleplerine yanıt gelmedi. ABD-Taleban anlaşması Barış görüşmeleri, yaklaşık 20 yıldır süren Afgan savaşını sona erdirmeyi amaçlayan tarihi ABD-Taleban anlaşmasını izliyor. 29 Şubat'ta Doha'da imzalanan anlaşma, Afgan hükümetinin ve Taleban'ın, Amerika ve müttefik kuvvetlerinin çekilmesi sonrası, ülkeyi yönetmek için kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çözüm için müzakere etmesini şart koşuyor. Trump yönetimi, anlaşmanın imzalanmasından bu yana ABD kuvvetlerinin sayısını yaklaşık 13.000'den 8.600'e düşürdü ve yetkililer "şartlara dayalı" geri çekilmenin 2021'in ortalarına kadar Afganistan'dan tüm Amerikan askerlerinin çıkarılmasını öngördüğünü belirtiyor.