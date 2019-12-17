Afganistan’da mayın patladı: 10 sivil öldü

Afganistan’da mayın patlaması sonucu 10 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Host şehrinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivil yaşamını yitirdi. Polis ekipleri yaptığı açıklamada, “Yol boyunca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu aralarında 3 çocuk ve 2 kadın olmak üzere 10 sivil hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu, Ocak 2009’dan beri Afganistan’da yaşanan silahlı çatışmalar sonucu 32 bin 600’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, 67 bin 700’den fazla sivilin yaralandığını açıkladı.

