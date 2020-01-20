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  4. Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:29 | Son Güncelleme

Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü: 6 ölü, 8 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Kandahar İl Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Nazar Muhammed Samimi Kakar, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'daki Tayyibe Medresesi binasının çatısının, aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü, medresede eğitim gören 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 8 öğrencinin yaralandığını söyledi.

Kakar, medresede 100 erkek ve kız öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan çatı Kandahar Medrese

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