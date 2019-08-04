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Afganistan'da medya çalışanlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 19:47 | Son Güncelleme

Afganistan'da medya çalışanlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel medya çalışanlarını taşıyan otobüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada, patlama sonucu otobüsün sürücüsünün ve bir yayanın hayatını kaybettiğini, Khurshid TV kanalının 2 çalışanının ve bir başka yayanın da yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban, haziranda, "Afganistan hükümetinin finanse ettiği" iddiasında bulunduğu yerel basının, Taliban aleyhine haberler yapmaya devam ederse hedef olabileceğini ilan etmişti.

Güvenlik birimleri, Taliban'ın yanı sıra bölgede aktif olan DEAŞ'ın da saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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2 ölü Afganistan bomba Taliban

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