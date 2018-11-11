HABER

Afganistan'da Mezhep Çatışmaları Büyüyor

11.11.2018 18:59 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Gazni kentinde Taleban’a karşı verilen mücadelede 15 sivil ve Şii milislere destek olan 10 komando hayatını kaybetti

Afganistan'da Mezhep Çatışmaları Büyüyor

Afganistan’ın Gazni kentinde Taleban’a karşı verilen mücadelede 15 sivil ve Şii milislere destek olan 10 komando hayatını kaybetti.

Bölgedeki etnik çatışmalar devam ediyor.

Şii etnik Hazara topluluğun çoğunlukta olduğu Caguri bölgesindeki çatışmalar Taleban’ın bölgeye saldırdığı Çarşamba gününden beri sürüyor. Hükümet yerel milislerin Taleban’a karşı mücadelesine destek vermesi için bölgeye özel birimler göndermişti.

Polis sözcüsü Ahmed Han Sirat altı güvenlik görevlisinin de çatışmalarda yaralandığını bildirdi.

Çatışmalar ABD özel temsilcisi Zakmay Halilzad’ın yıllar süren savaşı sona erdirmek için bir siyasi çözüm bulmak amacıyla Taleban’ı görüşme masasına çekmek için çalıştığı bir dönemde meydana geldi.

Sünni Peştunlar’ın çoğunlukta olduğu Taleban hareketi açıkça mezhepçi bir gündeme sahip değil ve Şii Hazaralar’ı hedef aldığı iddilarını reddediyor ancak Hazaralar camilere ve kültürel merkezlere düzenlenen saldırılardan Peştunları sorumlu tutuyor.

Hazaralar’ın bölgede kendi milis güçlerini oluşturması bazı yetkililer ve batılı diplomatlar arasında mezhep çatışmalarını körükleyebileceği kaygısı uyandırıyor.

Geçen ay vilayette yapılması beklenen parlamento seçimleri iki grup arasındaki temsil sorunu tartışmaları nedeniyle ertelenmişti.

Kuzeydeki Baglan vilayetindeyse Vali Abdulhai Nemati’nin açıklamasına göre Taleban tarafından düzenlenen saldırıda en az 14 Afgan güvenlik gücü ve sivil hayatını kaybetti. Taleban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Gazne ve Baglan’da toplamda 36 Afgan güvenlik gücünü öldürdüklerini ve bir askeri üsle beş güvenlik kontrol noktasını ele geçirdiklerini kaydetti.

PARTNER Üniformanın ardındaki dünyalar Üniformanın ardındaki dünyalar
‘Merkel Çok Aranacak’‘Merkel Çok Aranacak’
Trump ile Putin Paris'te görüştü!Trump ile Putin Paris'te görüştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

'Komünist Başkan' Tunceli il merkezi için adaylığını açıkladı

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı

Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

Son dakika! Diyanet'ten Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama: İnsani duygularla...

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump ile Putin Paris'te görüştü!

Trump ile Putin Paris'te görüştü!

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Dünyayı korkutan 'iğneli çilek' zanlısı kadın yakalandı

Dünyayı korkutan 'iğneli çilek' zanlısı kadın yakalandı

43 yaşında 21. çocuğunu doğurdu

43 yaşında 21. çocuğunu doğurdu

Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

Erdoğan Paris'te! Liderler böyle yürüdü

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.