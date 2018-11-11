Afganistan'da Mezhep Çatışmaları Büyüyor

Afganistan’ın Gazni kentinde Taleban’a karşı verilen mücadelede 15 sivil ve Şii milislere destek olan 10 komando hayatını kaybetti.

Bölgedeki etnik çatışmalar devam ediyor.

Şii etnik Hazara topluluğun çoğunlukta olduğu Caguri bölgesindeki çatışmalar Taleban’ın bölgeye saldırdığı Çarşamba gününden beri sürüyor. Hükümet yerel milislerin Taleban’a karşı mücadelesine destek vermesi için bölgeye özel birimler göndermişti.

Polis sözcüsü Ahmed Han Sirat altı güvenlik görevlisinin de çatışmalarda yaralandığını bildirdi.

Çatışmalar ABD özel temsilcisi Zakmay Halilzad’ın yıllar süren savaşı sona erdirmek için bir siyasi çözüm bulmak amacıyla Taleban’ı görüşme masasına çekmek için çalıştığı bir dönemde meydana geldi.

Sünni Peştunlar’ın çoğunlukta olduğu Taleban hareketi açıkça mezhepçi bir gündeme sahip değil ve Şii Hazaralar’ı hedef aldığı iddilarını reddediyor ancak Hazaralar camilere ve kültürel merkezlere düzenlenen saldırılardan Peştunları sorumlu tutuyor.

Hazaralar’ın bölgede kendi milis güçlerini oluşturması bazı yetkililer ve batılı diplomatlar arasında mezhep çatışmalarını körükleyebileceği kaygısı uyandırıyor.