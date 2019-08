Afganistan’da Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi açıldı. Açılışa Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan da katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan, “Şehid Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun adının yaşatılacağı yetimhanemizin açılışını yapmak vesilesiyle bu kadîm topraklarda bulunmanın, siz gönül dostlarımızla bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

“Gönül coğrafyamızın, siyasî ve coğrafî sınırlarımızı aşan, görüp görebileceğiniz maddî her türlü sınırın ötesinde, bizi biz yapan, ümmet olma bilincimizin muhabbetle beslendiği, gönülden gönüle uzanan bir hududu çerçevelediğine bugün burada, bir arada şahitlik ediyoruz”diyen Aslan, “Sizlere Anavatan Anadolu’dan Anavatan olan Turan ellere selamlar getirdik. Burada sadece yetimhanemizin açılışı için bulunmuyoruz.Türkiye’deki kardeşlerimizin bağışladığı Kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak,su kuyuları açmak gibi bir dizi program çerçevesinde buralardayız. Ancak tüm bunlardan daha önemli bir şey varsa o da farklı coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin derdi ile dertlenip onların da bizleri samimiyet ve içtenlikle kardeşçesine karşılamaları ve bugün burada beraber olmamızdır” diye konuştu.

Aslan, “Bir arada olmanın, bir inanç etrafında birlikte hareket etmenin sadece bu coğrafyaya değil, refah ve huzuru arayan bütün insanlığa, çağımızın kanayan yarasına merhem olacağının bilinci, açılan yaraya hakkınca, yeterince merhem olamamanın mahcubiyeti ve bunun için daha çok çalışmanın azim ve kararlılığı içerisinde yetimhanemizin açılışında gerek maddi gerek manevi en ufak emeği geçen ve bunu kendine dert edinen her bir gönüldaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Aslan şöyle devam etti:

“Bu yüzden burada açılan bir yetimhaneden ne olur ki demeyin! Bu yetimhaneden yetişecek bir çocuk, belki de bu toprakların istikbaline adını yazdıracak, bu topraklardaki huzurun, refahın, mutluluğun, birlik ve beraberliğin adı olacaktır. Söylediklerimi hamasi bir nutuk olarak algılamayın; bir hakikatin ifadesi, mâziden gelen bir gerçeğin işaretin ifadesi olarak ele alın. Biz biliyoruz ki, bize Anadolu topraklarını vatan kılan, üç kıtaya adalet burcunu taşıtan manevi irade bu topraklardan zuhur etmiştir. Pîr-i Türkistan, Hâce-i Evvel Hoca Ahmed Yesevî’nin ve onun sarsılmaz imanlı, yüce gönüllü Alperenlerinin hazırladığı iklim ve fethettiği gönüller neticesinde Allah’ın adı kıtalardan kıtalara yayılmış, yayıldığı topraklarda huzur ve adalet hâkim olmuştur. Bu toprakların mayasında Hoca Ahmed Yesevîlerin ve onun Alperenlerinin manevi sırrı barınmaktadır. Bu sırra sahip çıkmak en az bizler kadar siz değerli gönüldaşlarımızın da dert edinmesi gereken kadîm meselesidir. Bu çağın, huzur iklimini nakış nakış dokuyacak alperenlere ihtiyacı vardır. Ekmek gibi, aş gibi, su gibi hayati önem arz eden bu ihtiyaç yine alperen eğitim vakfı gibi vakıflardan, yine yetimhanemizdeki gibi şuurla yetiştirilecek, geleceğimizin teminatı olacak çocuklardan zuhur edecektir. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizden doğacak nesiller bizim en kıymetlilerimizdir. Bu sebeple bu çocukların dediğimiz doğrultularda yetiştirilmesi bu dünyadaki en kıymetli işimiz olacaktır. Biz Müslümanlar olarak vaktimiz kıymetlidir, yapacağımız işler kıymetlidir. Geçirdiğimiz her vaktin, her anın muhasebesi içerisinde, en kıymetlilerimizi, çocuklarımızı en doğru şekilde eğitip yetiştirmek boynumuzun borcudur.”

Açılışa ayrıca Şibirgan valisi, vali yardımcısı ve Afganistan SGK Başkanı, maarif vakfının temsilciler de katıldı.