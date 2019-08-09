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Afganistan'da "Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

Afganistan'da "Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi" açıldı

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfınca, Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde, "Muhsin Yazıcıoğlu Yetimhanesi" açıldı.

Cüzcan vilayetinin Şibirgan ilçesinde, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı verilen yetimhanenin açılışına Şibirgan Valisi Mevlevi Lütfullah ile Türkiye Maarif Vakfı Afganistan temsilcileri katıldı.

Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, açılıştaki konuşmasında, gönül coğrafyasının, her türlü sınırın ötesinde gönülden gönüle uzanan bir hududu çerçevelediğine şahitlik ettiklerini söyledi.

"Sizlere, anavatan Anadolu'dan anavatan olan turan ellere selamlar getirdik." ifadesini kullanan Aslan, şöyle devam etti:

"Burada sadece yetimhanemizin açılışı için bulunmuyoruz. Türkiye'deki kardeşlerimizin bağışladığı kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, su kuyuları açmak gibi bir dizi program çerçevesinde buradayız. Ancak tüm bunlardan daha önemli bir şey varsa o da farklı coğrafyalarda yaşayan kardeşlerimizin derdiyle dertlenip, onların da bizleri samimiyet ve içtenlikle kardeşçesine karşılamaları ve bugün burada beraber olmamızdır."

Aslan, çocukların ve gençlerin, gelecek nesillerin en kıymetli varlıkları olduğunu belirterek, "Biz Müslümanlar olarak vaktimiz kıymetlidir, yapacağımız işler kıymetlidir. Geçirdiğimiz her vaktin ve anın muhasebesi içerisinde, en kıymetlilerimizi, çocuklarımızı en doğru şekilde eğitip yetiştirmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.

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