HABER

Afganistan’da NATO konvoyuna saldırı: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 12:12 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.Afganistan’ın başkenti Kabil’de seyir halindeki NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de seyir halindeki NATO kuvvetlerine ait askeri konvoya saldırı gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlamanın Qala-e-Wazir bölgesinde yerel saatle sabah saat 8.30 civarında gerçekleştiğini söyledi.
Görgü tanıkları ve polis kaynakları, patlamanın NATO kuvvetlerine ait askeri konvoyu hedeflediğini bildirdi. Kaynaklara göre, patlamada 5 kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından biri, "Olay yerinde yabancı bir araba vardı. Birkaç kişi yaralanmıştı, birkaç kişi de ölmüştü. Yaralı çocuk ve sivilleri hastaneye götürdük" dedi. Başka bir görgü tanığı Abdul Kayum isimli şahıs, "Orada beklerken bir patlama oldu. Etrafı toz duman sarmıştı, kimse kimseyi göremiyordu. Ben yaralandım, başımdan kan geliyordu ama toz dumandan dolayı göremiyordum" ifadelerini kullandı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Çanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandıÇanakkale'de 27 kaçak göçmen ve 2 insan kaçakçısı yakalandı
Evin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandıEvin penceresinden düşen kız çocuğu yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

Bakan Soylu'dan İstanbul mesajı: Fırsat vermeyin

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.