“Afganistan’da Neler Yapacağımızın Kararını Aldık”

Yaklaşık üç yıl sonra Diyarbakır’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika’nın çekilmesinden sonra Türkiye’nin Afganistan’da neler yapacağının kararını aldığını söyledi.

2015 yılında hendek ve barikat çatışmaları sırasına yakılan ve daha sonra restore edilen Sur’daki Kurşunlu Camii’nde Cuma namazı kılan Erdoğan, namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Türkiye’de aşılama oranının 58 milyona ulaştığını belirterek, BioNTech aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Erdoğan Amerika’nın Afganistan’dan çekilmesinin ardından Türkiye’nin görev almasıyla ilgili görüşmelerin sorulması üzerine, Türkiye’nin Afganistan’da neler yapacağının kararını aldığını söyledi. Erdoğan, “Dün Savunma Bakanımız Amerikan Savunma Bakanı ile görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak biz şu anda Amerika'yla bunun yanında NATO’yla bu görüşmeleri yapmak suretiyle, Türkiye'nin Hamid Karzai’deki görev alanı ne olacak, buradan neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz, bunların kararlarını aldık. NATO müzakerelerinde de Sayın Biden’la şahsım, gerek bire bir görüşmemizde, gerekse heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı atmış olacağız” dedi.

