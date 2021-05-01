Afganistan'da Olağanüstü Güvenlik Önlemleri

Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin uzatılmasına tepki gösteren Taleban, bu durumun “her türlü misillemeyi uygun bulmalarına” neden olacağı tehdidinde bulundu. Son dönemlerde bir dizi saldırıların hedefi olan başkent Kabil’de güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırıldı.
Eski Başkan Donald Trump yönetimiyle geçen yıl yapılan anlaşmada Amerika’nın 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle ülkeden geri çekilmesi kararına varılmıştı. Ancak yeni Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan’da devam eden şiddet olayları karşısında bu sürecin birkaç ay daha uzayacağı yönündeki kararına Taleban tepki gösterdi.
Biden yönetimi, Afganistan savaşının başlamasına neden olan 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yıldönümü itibarıyla asker çekmenin tamamlanmasını planlıyor. Bu plan kapsamında bir grup Amerikan askerinin Afganistan’dan ayrıldığı belirtilirken, geri çekilme sürecinde güvenliği sağlamak amacıyla ülkede yeni Amerikan destek birlikleri geçici olarak görevlendirildi.
Diğer taraftan, Biden’ın süreci erteleme kararına tehditkar mesajlarla karşılık veren Taleban, Doha’da sekteye uğrayan barış müzakerelerinin geçen ay Türkiye’de başlatılmasına yönelik planı da boykot etti.
Taleban’ın yeniden müzakere masasına oturmasını sağlama çabaları sürerken, bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilmiş değil.
Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump yönetimiyle belirlenen 1 Mayıs tarihinin ertelenmesi kararıyla ilgili olarak, “Bu ihlal prensip olarak Taleban militanlarına, işgalci güçlere karşı uygun gördükleri her türlü misillemeyi uygulama yolunu açmış oldu” dedi.
Mücahit, Taleban liderlerinin karar alma sürecinde olduğunun da altını çizdi.
Taleban Sözcüsü Mücahid bu hafta başında Reuters haber ajansına verdiği röportajda da geri çekilme sürecinin uzatılmasına onay verilip-verilmeyeceğiyle ilgili Taleban liderleri arasında görüşmenin devam ettiğini söylemişti.
Amerikalı yetkililer de Afganistan’daki Amerikan askerleri ve müttefiklerinin geri çekilme sürecine yönelik bir saldırı olması durumunda “ellerindeki tüm imkanları kullanarak” karşılık vereceklerini bildirdi.
Birçok uzman Taleban’ın tehditlerinin dikkate alınması gerektiğini savunuyor.
Taleban’ı şiddet eylemlerini sonlandırarak müzakere masasına yeniden ikna etmeye yönelik devam eden görüşmelerle ilgili olarak dün bir başka Taleban sözcüsünden de açıklama geldi. Açıklamaya göre, Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taleban’ın Doha’daki temsilcisi Molla Baradar ile bir araya geldi.
Katar’ın başkenti Doha’da dün ayrıca Rusya, Çin, Pakistan ve ABD temsilcileri Taleban’ın bu ülkedeki ofisinde görevli temsilcileri ve Afgan yetkililer görüşme yaptı. Taleban’ın açıklamasına göre bu görüşmelerde barış müzakereleri ve Taleban’ın, liderlerine yönelik yaptırımların kaldırılması talebi değerlendirme altına alındı. Görüşmelerde ele alınan diğer konular arasında Afganistan’dan asker çekme süreci ve Taleban’ın Türkiye’nin arabuluculuğunda yürütülmesi planlanan konferansa katılımının da yer aldığı belirtiliyor.