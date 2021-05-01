Afganistan'da Olağanüstü Güvenlik Önlemleri

Amerikan askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin uzatılmasına tepki gösteren Taleban, bu durumun “her türlü misillemeyi uygun bulmalarına” neden olacağı tehdidinde bulundu. Son dönemlerde bir dizi saldırıların hedefi olan başkent Kabil’de güvenlik önlemleri daha da sıkılaştırıldı.

Eski Başkan Donald Trump yönetimiyle geçen yıl yapılan anlaşmada Amerika’nın 1 Mayıs 2021 tarihi itibariyle ülkeden geri çekilmesi kararına varılmıştı. Ancak yeni Başkan Joe Biden yönetiminin, Afganistan’da devam eden şiddet olayları karşısında bu sürecin birkaç ay daha uzayacağı yönündeki kararına Taleban tepki gösterdi.

Biden yönetimi, Afganistan savaşının başlamasına neden olan 11 Eylül 2001 terör saldırılarının yıldönümü itibarıyla asker çekmenin tamamlanmasını planlıyor. Bu plan kapsamında bir grup Amerikan askerinin Afganistan’dan ayrıldığı belirtilirken, geri çekilme sürecinde güvenliği sağlamak amacıyla ülkede yeni Amerikan destek birlikleri geçici olarak görevlendirildi.

Diğer taraftan, Biden’ın süreci erteleme kararına tehditkar mesajlarla karşılık veren Taleban, Doha’da sekteye uğrayan barış müzakerelerinin geçen ay Türkiye’de başlatılmasına yönelik planı da boykot etti.