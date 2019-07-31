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Afganistan'da öldürülen ABD'li asker sayısı 2 bin 500'e yaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Merkezi ABD'nin Georgia kentinde bulunan bağımsız gözlem evine ait "icasualties" haber sitesinde yayınlanan rapora göre, 2001-30 Temmuz 2019 tarihlerinde Afganistan'da 2 bin 433 Amerikan askeri öldü

İSTANBUL (AA) - ABD, son 18 yılda Afganistan'da 2 bin 433 askerini kaybetti.

Merkezi ABD'nin Georgia kentinde bulunan bağımsız gözlem evine ait "icasualties" haber sitesinde yayınlanan rapora göre, 2001'den 30 Temmuz 2019'a kadar Afganistan'daki çatışmalarda 2 bin 433 Amerikan askeri öldü.

Söz konusu tarihlerde, aralarında Amerikan askerlerinin de bulunduğu ABD liderliğindeki "Uluslararası Koalisyon Güçleri" (2001-2015) ve "Nato Görev Gücü" mensubu 3 bin 576 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 20 bin asker ise yaralandı.

Afganistan'da 2018 yılı içinde 14 Amerikan askeri yaşamını yitirirken bu sayı 2019'un ilk yedi ayında şimdiden 16'ya ulaştı.

Son olarak Afganistan'da 29 Temmuz'da çıkan çatışmada 2 ABD askeri öldü.

Washington yönetimi, 11 Eylül 2001'de New York'taki ikiz kulelere düzenlenen saldırıları bahane ederek aynı yıl Afganistan'a "Uluslararası Koalisyon Güçleri" çatısı altında 100 bin askerin sevk edilmesini sağladı. Bunlardan yaklaşık 70 bini ABD askeriydi.

Şu an ise "Afganistan ordusunun eğitimi" görev tanımıyla konuşlanmış, fakat ülke çapında zaman zaman sivillerin de hayatını kaybettiği saldırıları gerçekleştiren 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Washington yönetiminin 9 aydan bu yana Taliban ile barış müzakereleri yürütmesine rağmen ülkedeki şiddet olayları devam ediyor.

ABD, Afganistan'da eylül ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Taliban'la anlaşmaya varmaya çalışıyor. Söz konusu anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını azaltacağı öne sürülüyor.

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ABD askerleri Afganistan ölü sayısı

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