Afganistan'da operasyonda sivillerin öldüğü iddiası

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban militanlarına yönelik düzenlenen operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi.
Helmand milletvekili Haşim Alkozay, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Helmand'ın Sangin ilçesine bağlı Sarvan köyünde Taliban'a yönelik düzenlediği operasyonda sivillerin evlerini vurduğunu söyledi.
Alkozay, operasyonda 20 sivilin öldüğünü öne sürdü.
Helmand Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
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