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Afganistan’da ordu üssüne Taliban saldırısı: 20 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Nimruz eyaletinde Taliban militanları tarafından ordu üssüne gerçekleştirilen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.Afganistan’ın Nimruz eyaletinin Khash Rod bölgesinde yer alan askeri üsse Taliban militanları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Afganistan’ın Nimruz eyaletinde Taliban militanları tarafından ordu üssüne gerçekleştirilen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın Nimruz eyaletinin Khash Rod bölgesinde yer alan askeri üsse Taliban militanları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Bölge Valisi Hajji Khalil Watandost saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Taliban militanları, Khosh Rod bölgesinde Dehmazang ordu üssüne silahlı saldırı gerçekleştirdi ve 20 görevliyi öldürdükten sonra silahları alıp geri çekildi" ifadelerini kullandı. Saldırıda 6 görevlinin de esir düştüğünü aktaran Vali Watandost, Taliban militanlarının da çatışmada zayiat verdiğini, ancak kesin bir sayı veremediğini ifade etti.

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