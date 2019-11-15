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Afganistan'da oyların yeniden sayılması için çabalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da oyların yeniden sayılması için çabalar sürüyor

KABİL (AA) - Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ikinci kez ertelenmesinin ardından, oyların yeniden sayılması için çabalar sürüyor.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, adayların tepkileri üzerine iki gün önce durdurulan sayım işleminin kaldığı yerden devam etmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Komisyonun, adayların oyların yeniden sayılmasıyla ilgili kaygılarını gidermek için gereken cevapları verdiği ifade edilen açıklamada, amaçlarının seçim sonuçlarının şeffaf şekilde duyurulması olduğu vurgulandı.

Öte yandan Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfının Sözcüsü Samira Rasa, oy sayımının durdurulması ve seçim sonuçlarının açıklanmasının ikinci kez ertelenmesi nedeniyle halkının endişeli olduğunu söyledi.

Komisyonun, sonuçların açıklanmasını erteleyerek zaman kaybı yaptığını dile getiren Rasa, bu durumdan halkın güveninin zedelendiğinin altını çizdi.

Daha önce 19 Ekim'de açıklanması hedeflenen seçim sonuçları, 14 Kasım'a ertelenmişti.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah, cumhurbaşkanı adaylarından Gülbeddin Hikmetyar ve Rahmatullah Nebil, oyların yeniden sayılmasını istemediklerini açıklamıştı.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede, 2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

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