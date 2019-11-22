Afganistan'da oyların yeniden sayımı devam ediyor

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması için oyların yeniden sayılması işleminin devam ettiğini açıkladı.

Komisyon Sözcüsü Zabihullah Sadat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Oyların yeniden sayım işlemi çoğu vilayette tamamlandı. En kısa zamanda tümüyle bitecek ve sonuçların açıklanması için çalışmalar başlayacak.'' dedi.

Hileli oyların geçerli sayılmasına asla izin verilmeyeceğini ifade eden Sadat, bu konuda adayların endişe duymaması gerektiğini söyledi.

Sadat, seçim sonuçlarının kısa sürede açıklanması için oyların yeniden sayılma işlemine tüm adayların destek vermesi gerektiğini vurguladı.

- Cumhurbaşkanı adayı Nabil'den tepki

Cumhurbaşkanı adaylarından Rahmatullah Nabil, oyların yeniden sayılmasına karşı olduklarını ve bunun kendileri için geçerliliğinin olmadığını kaydetti.

Yeniden oy sayma işleminin seçime hile karıştırılmak için yapıldığını iddia eden Nabil, ''Hileli oyların geçerli sayılması kabul edilir değil. Sonuçları kabul etmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.