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Afganistan'da oyların yeniden sayımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu sözcüsü Zabihullah Sadat: - "Oyların yeniden sayım işlemi çoğu vilayette tamamlandı, en kısa zamanda tümüyle bitecek ve sonuçların açıklanması için çalışmalar başlayacak" - Cumhurbaşkanı adayı Rahmatullah Nabil: - "Hileli oyların geçerli sayılması kabul edilir değil. Sonuçları kabul etmeyeceğiz"

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, 28 Eylül'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarının açıklanması için oyların yeniden sayılması işleminin devam ettiğini açıkladı.

Komisyon Sözcüsü Zabihullah Sadat, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Oyların yeniden sayım işlemi çoğu vilayette tamamlandı. En kısa zamanda tümüyle bitecek ve sonuçların açıklanması için çalışmalar başlayacak.'' dedi.

Hileli oyların geçerli sayılmasına asla izin verilmeyeceğini ifade eden Sadat, bu konuda adayların endişe duymaması gerektiğini söyledi.

Sadat, seçim sonuçlarının kısa sürede açıklanması için oyların yeniden sayılma işlemine tüm adayların destek vermesi gerektiğini vurguladı.

- Cumhurbaşkanı adayı Nabil'den tepki

Cumhurbaşkanı adaylarından Rahmatullah Nabil, oyların yeniden sayılmasına karşı olduklarını ve bunun kendileri için geçerliliğinin olmadığını kaydetti.

Yeniden oy sayma işleminin seçime hile karıştırılmak için yapıldığını iddia eden Nabil, ''Hileli oyların geçerli sayılması kabul edilir değil. Sonuçları kabul etmeyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Nabil, bazı yabancı ülkelerin doğrudan seçimine müdahale ettiğinin ve bunun sonucunun iyi olmayacağını söyledi.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

2014'te gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

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