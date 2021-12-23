Afganistan'da Pasaport Dairesi'ne Saldırı Girişimi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de pasaport işlemleri yapılan devlet dairesinin girişinde bir intihar bombacısı vurularak öldürüldü. Olayda yaralananlar olduğu açıklandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, üzerinde bombalar bulunan bir saldırganın pasaport işlemlerinin yapıldığı ofise girmeye çalıştığı sırada fark edilerek öldürüldüğü belirtildi.

Olayda bina girişindeki bazı kişilerin yaralandığı belirtilirken bölge Taleban güvenlik güçleri tarafından kordon altına alınarak kapatıldı.

Yetkililer bir süredir askıya alınmış olan pasaport ve seyahat işlemlrinin tekrar başlaması nedeniyle saldırı girişiminde bulunulan binanın son derece kalabalık olduğunu ifade etti.

Bugün daha önce yapılan bir duyuruyla üst düzey Taleban yetkililerinin de pasaport işlemleri için binaya geleceklerinin bilindiği dolayısıyla asıl hedefin Taleban yöneticileri olduğu tahmin ediliyor.

Afganistan’da Taleban’ın denetimi ele geçirmesinden sonra IŞİD’in Afganistan kolu zaman zaman ülkede saldırılar düzenliyor. Ancak söz konusu saldırı girişimini henüz üstlenen olmadı.

