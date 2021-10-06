Afganistan’da Pasaport İzdihamı

Taleban yönetiminin pasaport dağıtımına yeniden başlanacağını açıklamasının ardından yüzlerce Afgan, belgeleriyle birlikte Kabil'deki pasaport bürosuna akın etti. Taleban’ın güvenlik görevlileri, izdiham nedeniyle kalabalığın bir kısmını geri püskürttü.

Pasaport işlemlerinin geçen Ağustos’ta askıya alınması, çok sayıda kişinin ülkeden çıkmasını engellemişti. Taleban yetkilileri, işlemlerin 9 Ekim Cumartesi gününden itibaran başlayacağını bildirmişti.

Dağıtımın Cumartesi günü başlayacağı ve başlangıçta yalnızca daha önce başvuranlara verileceği söylenmesine rağmen, pasaport bürosuna yüzlerce kişi akın etti.

ABD birliklerinin geri çekilmesinden sonra tahliyenin son aşamalarında Kabil havaalanındaki kaosu anımsatan izdihamda halk, önlerindeki büyük bir beton bariyer üzerinde duran bir yetkiliye belgeleri vermeye çalıştı.

Yetkili, kalabalığı eve gitmeye ve Cumartesi günü geri dönmeye çağırdı.

Başvuru yapanlardan Mahir Rasooli, pasaport bürosu dışında Reuters haber ajansı muhabirine, "Pasaport almaya geldim ama burada gördüğünüz gibi birçok sorun var, sistem çalışmıyor. Ne zaman geleceğimizi söyleyecek, sorularımızı yanıtlayacak bir yetkili yok. İnsanların kafası karışmış durumda" dedi.

Bir aile üyesinin tıbbi tedavisi için komşu Pakistan'a eşlik etme amaçlı pasaport çıkarttırmaya çalışan Ahmed Shakib Sidiqi, ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını söyledi.

Sidiqi, "Afganistan'da durum kötü. İş yok. İyi hayat koşulları yok’’ diye konuştu. Pasaport bürosu ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Taleban, zaten kuraklık ve Corona virüsü pandemisinden muzdarip olan Afganistan'ı devraldığından beri yoksulluk ve açlık daha da kötüleşti.

Birleşmiş Milletler, son aylarda yarım milyon kişinin yerinden edildiğini ve bu sayının sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomi bozulursa artacağını söylüyor.

Taleban dış yardımı memnuniyetle karşılayacaklarını söylüyor ancak örgüt iktidara geldikten sonra Afganistan’a çoğu uluslararası bağış donduruldu.

