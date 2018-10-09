Afganistan'da patlama: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki bir yardım kurumu ofisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin öldüğünü söyledi.
Patlamada 6 kişinin yaralandığını ifade eden Hogyani, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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