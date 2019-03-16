Afganistan'da patlama: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argandab ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürü Tadin Han, gazetecilere yaptığı açıklamada, Argandab'daki bir bahçeye yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Hayatını kaybedenlerden birinin Kandahar Asayiş ve Güvenlik Komutanı Hacı Zumarai olduğunu ifade eden Han, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

